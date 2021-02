---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



Lakestar SPAC I SE startet Bookbuilding für bis zu 275 Mio. Euro Privatplatzierung und Listing an der Frankfurter Börse

* Erstes SPAC mit Tech-Fokus in Europa, gegründet mit dem Zweck, ein europäisches late-stage Wachstumsunternehmen im Technologiesektor zu übernehmen



* Gesponsert von Dr. Klaus Hommels, Gründer und Chairman von Lakestar Advisors, und geleitet von einem erfahrenen Management-Team mit Stefan Winners (CEO) und Inga Schwarting (CIO); direkter Zugang zu vielen der aussichtsreichsten europäischen Tech-Unternehmen



* Entwickelte Kapitalstruktur soll die Interessen von Gründern und Aktionären in Einklang bringen und die langfristige Wertschöpfung fördern



* Jeder vorgeschlagene Unternehmenszusammenschluss muss auf der Hauptversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen genehmigt werden



* Aufnahme des Handels an der Frankfurter Börse voraussichtlich am 22. Februar 2021



Luxemburg, 17. Februar 2021 - Lakestar SPAC I SE (die "Gesellschaft"), eine neu gegründete Special Purpose Acquisition Company (SPAC) mit Sitz in Luxemburg, hat heute den Start einer Privatplatzierung von bis zu 27.500.000 Einheiten (die "Einheiten"), bestehend aus je einer Aktie (die "Öffentliche Aktie") und 1/3 Optionsschein (der "Öffentliche Optionsschein"), und die anschließende Notierung an der Frankfurter Börse bekannt gegeben. Die Einheiten werden ausschließlich institutionellen Investoren zu einem Preis von 10,00 Euro pro Einheit angeboten, was einem Platzierungsvolumen von bis zu 275 Millionen Euro entspricht. Der Zeitraum der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder vor dem 18. Februar 2021 enden. Die Öffentlichen Aktien werden zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Börse (General Standard) (Ticker LRS1) zugelassen. Die Öffentlichen Optionsscheine werden zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Börse (Börse Frankfurt Zertifikate AG) (Ticker LRSW) eingeführt. Die Aufnahme des Handels der Aktien und Optionsscheine ist für den 22. Februar 2021 vorgesehen.