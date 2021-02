ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Income Fund a dépassé les 100 millions d'euros

Zurich (ots) -



- Le premier fonds public d'infrastructures entièrement réglementé et de type

ouvert au monde atteint une étape clé en matière de gestion d'actifs

- Récompensé par le label LuxFLAG Environnement et conforme à l'article 9 de

SFDR entrant en vigueur en mars

- Rendements à deux chiffres en 2020



ThomasLloyd, l'un des principaux spécialistes mondiaux d'investissements à

impact et de financement du climat, a annoncé que son fonds d'infrastructures

durables (Sustainable Infrastructure Income Fund - SIIF) a dépassé les 100

millions d'euros d'actifs sous gestion [1].





Le SIIF [2] est le premier fonds public de type ouvert et entièrement réglementédans le domaine des infrastructures, coté à la Bourse verte du Luxembourg, uneplateforme de premier plan exclusivement dédiée aux instruments financiersdurables. Le fonds a reçu le label LuxFlag Environnement dans l'année suivant sacotation. Ce label est attribué par un panel d'experts indépendants et reconnaîtla rigueur de la stratégie d'investissement. Il permet aux investisseursd'identifier les fonds qui sont fidèles au label, qui ont un impact positif réelsur l'environnement et qui sont investis de manière socialement responsable [3].Le SIIF sera également conforme à l'article 9 de la réglementation SFDR(Sustainable Finance Disclosure Regulation) lorsqu'elle entrera en vigueur le 10mars 2021.La stratégie d'investissement sous-jacente a fait ses preuves depuis 10 ans,avec un rendement annuel net de plus de 12 %. En 2020, le SIIF a rapporté 11,69%. [4]Le fondateur et Chief Executive Officer, T.U. Michael Sieg note : " Nous avonsintroduit le SIIF en bourse en 2018 en réponse à la forte demande dessélectionneurs de fonds, des investisseurs institutionnels et du marché de grosen Europe et au Royaume-Uni. Auparavant, les investisseurs pensaient quel'investissement dans les infrastructures était réservé aux institutions,nécessitant un capital initial important et une période de détention de plus de10 ans, ce qui le rendait inaccessible pour beaucoup. Le SIIF semi-liquide rendl'investissement direct dans les infrastructures privées accessible à un pluslarge éventail d'acteurs du marché et offre un accès instantané à des actifsréels durables en matière d'infrastructures. De plus en plus, les investisseursmondiaux recherchent des investissements stables, générateurs de rendement etpeu corrélés aux catégories d'actifs traditionnelles. Le SIIF offre auxinvestisseurs à la fois des rendements attractifs ajustés au risque et desrendements prévisibles à long terme ".Le SIIF investit directement dans un portefeuille en valeurs réelles largement