Portofino schließt geophysikalische Untersuchung bei Lithiumprojekt Yergo ab

Vancouver (British Columbia), 17. Februar 2021. Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR, OTCQB: PFFOF, FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein geophysikalisches Explorationsteam seine Arbeiten vor Ort beim unternehmenseigenen Lithiumprojekt Yergo (das „Projekt“) in der argentinischen Provinz Catamarca abgeschlossen hat. Das Team hat eine VES- (Vertical Electric Soundings)-Untersuchung durchgeführt, die an die vielversprechenden Lithiumergebnisse anknüpfte, die im Rahmen eines früheren oberflächennahen Sole-Probennahmeprogramms verzeichnet wurden. Im Rahmen der Untersuchung wurden 39 Standorte mit einer Fläche von etwa 2.200 Hektar erprobt. Weitere Oberflächenprobennahmen wurden ebenfalls durchgeführt, die das vorherige Explorationsprogramm von Portofino erweitert haben. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Neue Fotos vom Standort: https://portofinoresources.com/gallery/yergo-1/.