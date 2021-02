BioFlash von Smiths Detection weist COVID-19-Viren in der Luft nach

Smiths Detection, ein führender Anbieter von Technologien für die Erkennung von Bedrohungen und für Sicherheitsüberprüfungen, gib heute bekannt, dass der BioFlash Biological Identifier des Unternehmens Viren des Typs SARS-CoV-2 in der Luft nachweisen kann. Entsprechende Tests wurden am US-amerikanischen United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) durchgeführt.

Die Tests wurden in einem Hochsicherheitstrakt der biologischen Schutz-/Sicherheitsstufe 3 mit lebenden SARS-CoV-2-Viren in Fort Detrick im US-Bundesstaat Maryland durchgeführt. Der im BioFlash Erkennungsgerät enthaltene Biosensor SARS-CoV-2 CANARY stellte unter Beweis, dass er geringe Konzentrationen an in Aerosolen vorhandenen SARS-CoV-2-Viren nachweisen und erkennen kann.