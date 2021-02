Großes Drama um die Wasserstoff-Aktien zum Wochenstart! Alle wichtigen Wasserstoff-Aktien haben am Dienstag einen derben Dämpfer an den US-Börsen erfahren. Nachdem die US-Börsen einen Tag länger pausiert hatten, gab es den großen Knall einen Tag später zum verspäteten Wochenstart. Viele vielsprechende Aktien mussten große Verluste verkraften und konnte sich bislang nicht richtig berappeln!

Was für eine Achterbahnfahrt, die man momentan im Hause Plug Power verkraften muss! Das Wertpapier konnte sich am gestrigen Tag noch auf einen Wert von sage und schreibe 54 Euro verbessern, wurde dann aber schnell gestoppt und tief in den Abgrund gerissen! Das ist eine höchst dramatische Entwicklung, denn die Aktie verlor zwischenzeitlich mehr als 7 Euro an Wert!

Die Wasserstoff-Aktien und besonders Plug Power haben sich in so einem tollen Aufwärtstrend befunden, der nun gestoppt wurde. Bis jetzt konnte man sich wenigstens einigermaßen stabilisieren und kratzt wieder an der Marke von 50 Euro. Der Aufwärtstrend beträgt nun wieder 1,30 Prozent, wodurch die Aktie um 0,64 Euro zulegt und auf 49,39 Euro steht!

Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.