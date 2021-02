Populärer Oppositioneller in Belarus vor Gericht

MINSK (dpa-AFX) - In Belarus hat ein halbes Jahr nach der umstrittenen Präsidentenwahl der erste Prozess gegen einen prominenten inhaftierten Oppositionellen begonnen. Menschenrechtler betrachten den seit Mittwoch vor Gericht stehenden Ex-Bankenchef Viktor Babariko, der im Sommer bei der Präsidentenwahl kandidieren wollte, als politischen Gefangenen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Bestechung vor, es drohen viele Jahre Haft. Unabhängige Medien wie das Portal tut.by beklagten, dass sie unter dem Vorwand von Corona-Schutzauflagen in der Hauptstadt Minsk nicht in den Gerichtssaal gelassen worden seien, Staatsmedien aber schon.

Babarikos Anwalt forderte, seinen Mandanten aus der Untersuchungshaft zu entlassen und stattdessen unter Hausarrest zu stellen. Der heute 57-Jährige hatte bei der Wahl am 9. August gegen Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko antreten wollen, wurde jedoch ins Gefängnis gesteckt, bevor der Wahlkampf richtig losgehen konnte. In einer Mitteilung auf Telegram beklagte er kürzlich "mittelalterliche Repressionen" gegen Lukaschenko-Gegner.