Mehr Unternehmen vertrauen Eka, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen

Eka steigerte den jährlichen Vertragswert im Jahr 2020 um 60 %, da Unternehmen neue digitale Funktionen auf seiner Cloud-Plattform einsetzen

NEW YORK, 17. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions , die führende Cloud-Plattform für Rohstoffe und Direktmaterialien gab heute ein herausragendes Wachstum bekannt, da sich Kunden für seine Cloud-Plattform entschieden haben, um die Ausfallsicherheit in der Lieferkette zu erhöhen. Mit einem strategischen Fokus auf die Kunden hat Eka vor kurzem seine Technologieplattform überarbeitet, um sich an deren Prioritäten auszurichten. Das Ergebnis sind neue Lösungen und ein signifikantes Wachstum von über 70 Millionen US-Dollar im TCV.