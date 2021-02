SKRR Exploration meldet Privatplatzierung für bis zu $ 3,5 Millionen Nachrichtenquelle: IRW Press | 17.02.2021, 15:17 | 58 | 0 | 0 17.02.2021, 15:17 | NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia – 17. Februar 2021 – SKRR Exploration Inc. (TSXV: SKRR) (OTC: SKKRF) (FWB: B04Q) („SKRR“ oder das „Unternehmen“), freut sich, eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung”) für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu $ 3.500.000 bekannt zu geben, bestehend aus einer Kombination von: (i) Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten”) zu einem Preis von $ 0,27 pro Einheit und (ii) Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (im Sinne des Income Tax Act (Einkommensteuergesetz) (Kanada) (jeweils eine „FT-Aktie”) zu einem Preis von $ 0,30 pro FT-Aktie. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie”) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie („Warrant”). Jeder Warrant berechtigt während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Transaktionsabschluss der Privatplatzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Warrant-Aktie”) zu einem Ausübungspreis von $ 0,40 pro Warrant-Aktie. Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten für die Explorations- und Erschließungsarbeiten in seinen Projekten und allgemeine Aufwendungen des Unternehmens sowie als Betriebskapital zu verwenden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien für seine Explorationsarbeiten in den Projekten des Unternehmens zu verwenden. Die Stammaktien und die Warrants, die den im Rahmen des Emissionsangebots auszugebenden Einheiten und FT-Aktien zugrunde liegen, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Transaktionsabschluss der Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung beauftragte das Unternehmen Mackie Research Capital Corporation als Vermittler. Das Unternehmen kann dem Vermittler im Zusammenhang mit dem Verkauf der Einheiten und der FT-Aktien in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange eine Vermittlungsprovision in bar, in Form von Stammaktien und/oder Warrants zahlen. Die Ausgabe der Einheiten und der FT-Aktien und die Zahlung der Vermittlungsprovision unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt sämtlicher notwendiger Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Seite 2 ► Seite 1 von 3



