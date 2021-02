Aether Catalyst Solutions, Inc. gibt den Start eines Projekts zur Emissionsminderung städtischer Kleinmotoren bekannt

Kleinmotoren tragen erheblich zur Luftverschmutzung in städtischen Ballungsräumen bei: "Wenn Sie heute den meistverkauften kommerziellen Rasenmäher eine Stunde lang betreiben, entsteht dabei so viel Smog wie bei 300 Meilen Fahrt in einem der meistverkauften Pkw des Jahres 2017, eines Toyota Camry - das entspricht ungefähr der Strecke von Los Angeles nach Las Vegas." (California Air Resource Board [arb.ca.gov], Infoblatt zu Kleinmotoren in Kalifornien). Gegenwärtig besteht Emissionssenkung für solche Kleinmotoren einfach in einer werkseitigen Einstellung, damit sie die Mindestanforderungen erfüllen. Diese Geräte verursachen daher immer noch beträchtliche Luftverschmutzung in Städten und somit auch erhebliche Mengen an Smog und Treibhausgasemissionen.

Bislang war das am häufigsten angeführte Argument zur Rechtfertigung der aktuellen Emissionsanforderungen für Kleinmotoren die für Verbraucher*innen unerschwinglichen Kosten für Edelmetall-Katalysatoren. Mit der günstigen Emissionsreduzierungstechnologie von Aether ist das Kostenargument jedoch ausgeräumt. Hinzu kommt, dass das allgemeine Bewusstsein für das Thema urbane Luftverschmutzung sowie Treibhausgasemissionen zu einem wichtigen Politikum geworden ist. Wähler*innen fordern hier Verbesserungen. Im Gespräch mit einem OEM für Kleinmotoren hieß es, dass wahrscheinlich bald strengere Anforderungen an Emissionen von Kleinmotoren gestellt werden. Somit entsteht eine gesetzlich vorgeschriebene Nachfrage nach der Technologie von Aether.