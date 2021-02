Der nächste Schritt in der Erkundung des Lithiumprojekts Yergo ist gemacht!

Dabei wurde eine sogenannte VES-Untersuchung vorgenommen (Vertical Electrical Soundings), mit der man an ermutigende Lithiumergebnisse anschloss, die ein vorheriges Programm zur Entnahme von Proben nahe der Oberfläche erbracht hatte. Mit der VES-Untersuchung testete das Portofino-Team 39 Standorte, die ein Gebiet von rund 2.200 Hektar abdeckten. Gleichzeitig wurden zusätzliche Oberflächenproben genommen, um das vorherige Explorationsprogramm auszuweiten. Portofino will die Ergebnisse so schnell wie irgend möglich vorlegen.

Das im Jahr 2019 durchgeführte Explorationsprogramm bestand aus geologischen Kartierungen sowie der Entnahme von Soleproben an und nahe der Oberfläche des Salars mit Hilfe von Handbohrgeräten, die bis in eine Tiefe von 1,3 Metern vordrangen. Portofino hatte damals 22 Standorte beprobt und dabei Lithiumwerte von bis zu 373 mg/L sowie bis zu 8.001 mg/L Kali nachgewiesen. Das durchschnittliche Verhältnis von Magnesium zu Lithium war mit 0,74 vergleichsweise niedrig, was auf eine nur geringe „Verunreinigung“ hinweist.

Portofino hat das Recht, sich eine 100%ige Beteiligung am 2.932 Hektar umfassenden Yergo-Projekt zu sichern, das den gesamten Aparejos-Salar umspannt. Das Projekt liegt im südlichen Teil des weltbekannten „Lithiumdreiecks“ und in nur 15 Kilometer Entfernung zum fortgeschrittenen 3Q-Projekt von Neo Lithium.

Angesichts der Nähe zu 3Q ist man bei Portofino der Ansicht, dass der „Yergo-Salar“ wahrscheinlich eine ähnliche geologische Geschichte und eine ähnliche Anreicherung mit Lithium und Kali erfahren hat wie das Neo Lithium-Projekt. Schließlich stimmen ja auch das evaporitische Klima und die lokale Geologie überein.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Portofino Resources halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Portofino Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.