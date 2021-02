Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

The Social Chain Übernahme in den USA The Social Chain meldet einen Zukauf auf dem US-Markt: Die Gesellschaft übernimmt nach eigenen Angaben vom Mittwoch 51 Prozent der Anteile an der Coral LLC. Die US-Gesellschaft ist laut The Social Chain spezialisiert auf Mundhygiene-Produkte und …