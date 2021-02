DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: 2020 - Erfolgreichstes Geschäftsjahr der Firmengeschichte



17.02.2021 / 15:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





* Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit TEUR 20.298 im vierten Quartal 2020 (Vorjahresquartal: TEUR 2.109)

* Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit TEUR 55.058 in 2020 (Vorjahr: TEUR 5.482)

* Ergebnis pro Aktie (vor Veränderung des Fonds für allgemeine Bankrisiken) EUR 12,00 in 2020 (Vorjahr: EUR 0,23)

* Ergebnis pro Aktie (vor Veränderung des Fonds für allgemeine Bankrisiken) EUR 4,42 im vierten Quartal 2020 (Vorjahresquartal: EUR 0,38)

* Dividendenausschüttung für 2020 geplant in Höhe von EUR 4,00 je Aktie

* Aktiensplit von 1:3 geplant