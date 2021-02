DGAP-Media / 17.02.2021 / 15:53



Oiltanking und Operail - eine neue Partnerschaft im finnischen Schienenverkehr



Kotka, 17. Februar 2021 - Oiltanking gab heute die Unterzeichnung einer neuen Partnerschaft für den Transport von Chemikalien auf der Bahnstrecke Vainikkala-Kotka bekannt.

Die Partner vereinbarten, dass Operail Finland Oy für den sicheren, zuverlässigen und effizienten Schienentransport von Chemikalien zum Tanklager von Oiltanking in Kotka und für logistische Dienstleistungen auf dem Tanklager verantwortlich sein wird. Das jährliche Frachtvolumen der neuen Kooperation wird auf über 1 Million Tonnen geschätzt. Aufgrund ihrer Grenznähe gelten das Tanklager von Oiltanking Finland in Kotka und das Tanklager in Hamina als Schnittstelle von und nach Russland. Sie dienen vor allem als wichtige Drehscheibe für russische Chemieströme; die Produkte kommen per Bahn an, werden in beheizbaren und isolierten Tanks gelagert und per Tankkraftwagen oder Schiff weiter transportiert.