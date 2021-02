^ DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Weitere Stärkung der freien Marktkapitalisierung der BVB Aktie

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA begrüßt die weitere Stärkung der freien Marktkapitalisierung der BVB Aktie im derzeitigen Marktumfeld, auch im Hinblick auf künftige turnusgemäße Überprüfungen der S-DAX Indexzugehörigkeit, durch den jüngsten Aktienverkauf der PUMA SE (siehe unsere Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung vom 17.02.2021), die uns darüber hinaus mitgeteilt hat, derzeit keine weiteren Aktienverkäufe zu beabsichtigen.



Dortmund, den 17. Februar 2021



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH



Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations



17.02.2021

