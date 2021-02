Schönefeld (ots) - Am 18. Februar 2021 eröffnet die 100. brillen.de-Filiale in

Coburg - und läutet damit ein neues Zeitalter ein!



Seit 2012 baut brillen.de sein Netzwerk immer weiter aus - mittlerweile arbeitet

das Unternehmen weltweit mit über 1.600 Partner-Optikern zusammen. Daneben

werden zunehmend eigene Filialen eröffnet - der Meilenstein des 100.

brillen.de-Showrooms ist mit der Eröffnung in Coburg nun erreicht. Doch

brillen.de hat weitere Ziele: Den Brillenkauf effizienter und noch

kundenfreundlicher zu gestalten.



Dafür geht das Unternehmen neue Wege: Mit den ersten voll digitalisierten

Augenoptikergeschäften, wozu auch die neue Filiale in Coburg (Webergasse 29)

zählt. Das Digital Service Hub von brillen.de setzt auf innovative Technologien,

die das Kauferlebnis neu gestalten.







für den Kunden digital zu Ende gedacht", erklärt Vorstandsmitglied Volker Grahl.

"Das neue Einkaufserlebnis löst den bislang relativ starren Verkaufsprozess ab

und gibt dem Kunden völlig neue Produkt- und Preistransparenz."



Und das sieht so aus:



Der Kunde bucht online oder direkt über einen QR-Code an der Außenseite des

Digital Service Hubs einen Termin.



Herzstück des Digital Service Hubs ist dann der Smart Mirror, ein interaktives

Display. Hier meldet sich der Kunde mit einem personalisierten QR Code an und

wird von künstlicher Intelligenz beraten. Er erhält eine Glasempfehlung und kann

bei voller Preistransparenz Upgrades an- und abwählen.



Unverbindlichkeit ist Programm im Digital Service Hub: ganz in Ruhe und

kontaktlos kann der Kunde aus über 400 Fassungen sein Lieblingsmodell aussuchen.

Bei Fragen steht ihm neben dem Mitarbeiter im Geschäft eine Live-Video-Chat

Option am Smart Mirror zur Verfügung, die er jederzeit nutzen kann.



Eine weitere Innovation ist der komplett kontaktlose Sehtest: Der

Augenoptikermeister schaltet sich völlig kontaktlos remote per Monitor zu und

steuert die Sehtest-Einheit via Tablet. Der Sehtest selbst ist für alle Kunden

immer kostenlos.



Pressekontakt:



Pressekontakt:

Thalia Sporleder

Mittenwalder Str. 9

12529 Schönefeld (bei Berlin)

Telefon: +49 (0)3375 91791 72

E-Mail: mailto:presse@brillen.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121149/4841031

OTS: SuperVista AG





