PLATOW Dachwikifolio: Neue Rekorde dank erfolgreicher Top-Trader Nachrichtenquelle: PLATOW Verlag | 17.02.2021, 16:31 | 56 | 0 | 0 17.02.2021, 16:31 | Der Blick auf die Top-Performer der vergangenen Tage zeigt in unserem Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection ein fast schon altbekanntes Bild. Ganz vorne steht erneut das wikifolio All in One von Jürgen Kraus. Mit „nur“ 6,1% fällt das Wochenplus im Vergleich zu den vergangenen Wochen fast schon dürftig aus. Trotzdem ist es natürlich eine richtig starke Performance, die der Trader hier aktuell aus den Märkten herausholt. Nach gerade mal sieben Wochen zeigt die Bilanz des laufenden Jahres bei seinem Depot bereits ein Plus von 51%. Das wikifolio ist mittlerweile der zweitgrößte Wert in unserem Dachwikifolio. Obwohl wir bekennende Anhänger des Momentum-Ansatzes sind und deshalb die positiven Trends gerne laufen lassen, denken wir nach dem jüngsten Höhenflug und der doch sehr spekulativen Ausrichtung des Depots über Teil-Gewinnmitnahmen nach. Depotwert mit über 300% Performance Ebenfalls wieder überdurchschnittlich gut läuft es 2020 bei dem schon im Vorjahr extrem erfolgreichen wikifolio Szew Grundinvestment von Simon Weishar, der es nach einem Wochenplus von 4,2% bislang auf eine Performance von rund 21% gebracht hat. Seit unserem Einstieg im Mai 2016 hat sich der Wert des Musterdepots mittlerweile mehr als vervierfacht (+308%). Das ist absolut betrachtet die mit Abstand beste Leistung all unserer Depotwerte. Trotz einer anfangs eher geringen Gewichtung beträgt der Depotbeitrag bereits 7,3%. Outperformance fast auf Allzeithoch Insgesamt kann unser Dachwikifolio seit dem Start im November 2015 einen Wertzuwachs von rund 47% verzeichnen. Auf Wochensicht kam ein Plus von 1,8% hinzu. So zumindest unsere Berechnungen, denn leider werden schon die ganze Woche über nur temporär Kurse von Lang & Schwarz gezeigt, weil ständig irgendwelche Aktien in den einzelnen wikifolios nicht handelbar sind. Das ist extrem nervig, gehört aber leider zum Handeln bei wikifolio.com dazu. Da sich der DAX zuletzt kaum vom Fleck bewegt hat, ist die Outperformance unseres Dachwikifolios auf nunmehr 23,8 Prozentpunkten gestiegen. Damit nähern wir uns dem hier am Ende des „Corona-Crashs“ markierten Hoch von gut 24 Prozentpunkten. In einer Phase tendenziell steigender Kurse ist das mehr als beachtlich. Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier

Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.







Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer