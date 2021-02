---------------------------------------------------------------------------

Rückenwind für Pentracor's CRP-Blutwäsche als Therapie

Die neue, umfassendere Sicht auf das Protein CRP rückt auch die CRP-Apherese in den Mittelpunkt der Therapieoptionen bei mehreren Krankheiten von Herzinfarkt bis Covid-19



Der Pentracor GmbH mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin (Wandelanleihe ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB) ist mit der Veröffentlichung eines Beitrags in der renommierten Immunologenfachzeitschrift "Frontiers in Immunology" ein großer Erfolg gelungen. Der Titel: "C-reaktives Protein aktiviert Zelltod in schlecht durchblutetem Zellgewebe". Der von der Redaktion und mehreren Ärzten bei Frontiers geprüfte Artikel kann als Meilenstein in der Meinungsbildung für klinische Mediziner über die neue Sicht auf die physiologische Funktion des Proteins CRP gelten. Für das Unternehmen Pentracor kann der Artikel mittelfristig den Weg für die breite Anwendung und die weitere Marktpenetration der vom Unternehmen entwickelten und patentierten CRP-Apherese ebnen. Dieses Blutwäscheverfahren reduziert das CRP im Blutplasma sofort und signifikant.



Die Lehrbuchmeinung über CRP

Das C-reaktive Protein (CRP) ist bestens bekannt als Akute-Phase-Protein. Bis vor kurzem galt die Lehrbuchmeinung, die einzige physiologische Funktion des Proteins CRP sei das Markieren von sterbenden oder toten Zellen, um deren Entsorgung einzuleiten. Überdies war CRP nützlich zur Unterscheidung bakterieller und viraler Infektionen sowie zur Diagnose des Schweregrads von Infektionen. CRP dient auch als Prognoseparameter für den Verlauf von kardiovaskulären Erkrankungen.



Die neue Sicht auf CRP

Die Charakterisierung von CRP geht jedoch nach jüngeren Erkenntnissen über die oben dargelegte Funktion des Biomarkers hinaus. Die neue Sicht, wonach CRP als Mittler oder gar Auslöser der Zerstörung von sauerstoffverarmtem menschlichen Zellgewebe gilt, wird derzeit jedoch noch in medizinischen Fachkreisen weitgehend ignoriert.



Neu sind die beiden folgenden empirischen Befunde. Zum einen: CRP markiert und entsorgt auch vitale Zellen, die von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten sind. Bei inneren Verletzungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall führt dieser Mechanismus zu größeren Narben im Zellgewebe und deutlich geringerer Leistungsfähigkeit bzw. neuronalen Defiziten der betroffenen Patienten. Zum zweiten: Tierversuche haben kürzlich gezeigt, dass ein hoher CRP-Wert zum Blutdruckabfall führt. Diese Erkenntnis ist von hoher Relevanz für Patienten mit ausgeprägtem Entzündungsgeschehen. Da deren Blutdruck oft medikamentös stimuliert werden muss. Der Einfluss von CRP auf den Blutdruck zeigt auch, dass die molekularen Funktionen von CRP noch nicht umfassend analysiert und beschrieben sind. Die Rolle des Proteins CRP bei kritisch kranken Patienten wird heute jedenfalls bei weitem unterschätzt.