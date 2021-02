Marc Cain unterstützt die Initiative "Handeln für den Handel"

Bodelshausen (ots) - Zusammenstehen in der Corona-Krise: Marc Cain solidarisiert

sich mit vielen namhaften Textilunternehmen und stationären Einzelhändlern bei

der Initiative "Handeln für den Handel". Die Initiative setzt sich für

dieGleichstellung mit Friseur-Betriebenein und strebt die Öffnung ab dem 01.

März an. Der Handel hat sich über Monate hinweg vorbereitet - es existieren sehr

gute und fundierte Hygiene- und Abstandskonzepte, die für die Sicherheit der

Kunden und der im Handel tätigen Personen sorgen.



Am 10. Februar hat die Bundesregierung beschlossen, den Lockdown für den

Einzelhandel noch weiter zu verlängern. Damit wird für den Handel die

gegenwärtige Situation immer schwieriger, da ohne eine Öffnungsperspektive der

Einzelhandel an seine wirtschaftlichen Grenzen stößt. Eine planbare und sichere

Zukunft wird für die Existenz der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter aktuell

immer ungewisser.







weiterer Rückschlag, verbunden mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Der

stationäre Handel kommt jetzt an seine Grenzen. Es wurde in aufwändige Hygiene-

und Abstandskonzepte investiert, damit Kunden und Mitarbeiter geschützt werden.

Es gibt keinen erkennbaren Grund, warum der Handel nicht analog zu Friseuren

Anfang März öffnen könnte. Für alle wäre es das richtige Signal, wenn die

Regierung ihre Öffnungsstrategie überdenken würde. Wir fordern eine klare

Perspektive für den stationären Handel, der zur notwendigen Branchen-Vielfalt

einer für unser gesellschaftliches Leben so wichtigen, funktionierenden und

lebendigen Innenstadt beiträgt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, gemeinsam für

den Handel zu handeln. Wir solidarisieren uns mit unseren Partnern aus Handel

und Industrie und hoffen, dass dieser Schulterschluss dazu beiträgt, bei den

verantwortlichen Regierenden nicht nur Gehör zu finden, sondern diese auch zum

Umdenken angeregt werden", erklärt Dirk Büscher, Geschäftsführer Gesamtvertrieb

& Logistik.



Das Unverständnis über die politischen Entscheidungen und die

Perspektivlosigkeit lassen eine ganze Branche näher zusammenrücken. Die von

Riani ins Leben gerufene Aktion "Handeln gegen den Handel" führt zu einem

Schulterschluss von über 100 Marken und Einzelhändlern.



Pressekontakt:



Marc Cain GmbH

Marc-Cain-Allee 4

72411 Bodelshausen



Fon +49.7471.709 - 0

E-Mail mailto:pr@marc-cain.de

http://www.marc-cain.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104492/4841066

OTS: Marc Cain GmbH





"Die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung sind für den Einzelhandel einweiterer Rückschlag, verbunden mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Derstationäre Handel kommt jetzt an seine Grenzen. Es wurde in aufwändige Hygiene-und Abstandskonzepte investiert, damit Kunden und Mitarbeiter geschützt werden.Es gibt keinen erkennbaren Grund, warum der Handel nicht analog zu FriseurenAnfang März öffnen könnte. Für alle wäre es das richtige Signal, wenn dieRegierung ihre Öffnungsstrategie überdenken würde. Wir fordern eine klarePerspektive für den stationären Handel, der zur notwendigen Branchen-Vielfalteiner für unser gesellschaftliches Leben so wichtigen, funktionierenden undlebendigen Innenstadt beiträgt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, gemeinsam fürden Handel zu handeln. Wir solidarisieren uns mit unseren Partnern aus Handelund Industrie und hoffen, dass dieser Schulterschluss dazu beiträgt, bei denverantwortlichen Regierenden nicht nur Gehör zu finden, sondern diese auch zumUmdenken angeregt werden", erklärt Dirk Büscher, Geschäftsführer Gesamtvertrieb& Logistik.Das Unverständnis über die politischen Entscheidungen und diePerspektivlosigkeit lassen eine ganze Branche näher zusammenrücken. Die vonRiani ins Leben gerufene Aktion "Handeln gegen den Handel" führt zu einemSchulterschluss von über 100 Marken und Einzelhändlern.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail mailto:pr@marc-cain.dehttp://www.marc-cain.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104492/4841066OTS: Marc Cain GmbH