Agri Resources Group S.A. begibt 8,00 % Sustainability Bond im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro



* Umtauschfrist für Inhaber der bestehenden 8,00 % Anleihe 2016/2021 beginnt am 19. Februar 2021



* Zeichnungsaufträge können über Direct Place (Frankfurter Wertpapierbörse) vom 24. Februar 2021 bis 10. März 2021 erteilt werden

* Emissionserlös fließt in Projekte, die der Erreichung der von den Vereinten Nationen festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) dienen



* Zweistelliges jährliches Umsatzwachstum in den nächsten Jahren erwartet

Luxemburg, 17. Februar 2021: Die Agri Resources Group S.A. (das Unternehmen), ein internationaler Spezialist für den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten in Afrika und Europa, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A287088) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8,00 % p.a. ausgestattet ist. Interessierte Anleger können im Rahmen eines öffentlichen Zeichnungsangebots in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg vom 24. Februar 2021 bis zum 10. März 2021 (12:00 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA Zeichnungsaufträge erteilen. Gleichzeitig wird die futurum Bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Investoren in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durchführen.



Darüber hinaus können Inhaber der bestehenden 8,00 % Schuldverschreibungen 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je 10.000 Euro (ISIN: XS1413726883) ihre Schuldverschreibungen 2016/2021 im Umtauschverhältnis von 1 zu 10 in die angebotenen neuen 8,00 % Schuldverschreibungen 2021/2026 mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro gemäß den Bedingungen eines öffentlichen Umtauschangebots (inkl. Mehrerwerbsoption) vom 19. Februar 2021 bis 5. März 2021 (12:00 Uhr MEZ) umtauschen. Anleger, die an dem Umtauschangebot teilnehmen, erhalten zusätzlich die aufgelaufenen Stückzinsen.