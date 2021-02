Bauer plant Kapitalerhöhung - außerordentliche Hauptversammlung Ende März

Der Bauer-Konzern aus Schrobenhausen plant eine Kapitalerhöhung, muss sich hierzu aber noch grünes Licht seitens der Aktionäre einholen. Der Vorstand habe „mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, kurzfristig eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und dieser eine reguläre Kapitalerhöhung zur Beschlussfassung vorzuschlagen”, so Bauer am Mittwoch. Das Aktionärstreffen wird wahrscheinlich am 31. März 2021 ...