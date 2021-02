US/deutsches AI-Unternehmen Recogni erhält unter Führung von WRVI Capital 48.9 Mio. USD frisches Kapital in Series B (FOTO)

San Jose / München (ots) - Mayfield, Continental , Robert Bosch Venture Capitalsowie die Bestandsinvestoren finanzieren gemeinsam mit WRVI Capital dieEntwicklung höchst leistungsfähiger und energieeffizienter Technologieplattformfür autonome FahrzeugeDas US/deutsche AI-Unternehmen Recogni, Entwickler eines KI- undsensorgestützten Umfeldwahrnehmungssystems für autonome Fahrzeuge, gab heute denAbschluss einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 48,9 Millionen US-Dollarbekannt. Die Kapitalmaßnahme wird angeführt von WRVI Capital, einem renommiertenglobalen Technologieinvestor. Recogni nutzt die zusätzlichen Mittel, um seinePlattform marktreif zu machen und seine für Technologieentwicklung undMarkteinführung verantwortlichen Teams in den USA und Deutschland weiterauszubauen.

Neben WRVI Capital beteiligen sich als neue Investoren Mayfield Fund,Continental und Robert Bosch Venture Capital an der Finanzierungsrunde. Diebereits involvierten Investoren sind GreatPoint Ventures, Toyota AI Ventures, BMW i Ventures, Fluxunit-OSRAM Ventures und DNS Capital.Das KI-gestützte Vision Cognition Module (VCM) von Recogni wird entscheidend zurBewältigung der Herausforderungen im Rahmen der Entwicklung autonomer Fahrzeugebeitragen. Dank der Innovationen auf den Gebieten Künstliche Intelligenz,Application-Specific Integrated Circuits (ASICs) und Systemsoftware liefert dasVCM bei äußerst geringer Leistungsaufnahme eine herausragende Rechenleistung undermöglicht darüber hinaus die Echtzeitverarbeitung hochauflösender Bilder inhoher Frequenz von mehreren Kameras sowie weiterer Sensorik."Als Technologieinvestoren aus dem Silicon Valley sind wir uns bewusst, wie sehrsich bahnbrechende Innovationen in der Halbleiterarchitektur, Embedded-Software,KI-Algorithmen und Leistungseffizienz auf die Entwicklung autonomer Fahrzeugeauswirkt", sagte Sriram Viswanathan, Founding Managing Partner bei WRVI Capital."Wir sind begeistert vom Recogni-Team, von der Bandbreite der technischenInnovation und von dem Potenzial, die Reise zum vollständig autonomen Verkehrnachhaltig zu beschleunigen. Wir sind davon überzeugt, dass Recogni dasLeistunsfähigkeit hat, zu einem Marktführer in diesem Segment zu werden.""Diese Investition ist eine umfassende Bestätigung der Vision von Recogni durchführende Venture Kapital- und Industrieunternehmen. Wir kommen der Bewältigungder Herausforderungen in der Fahrzeugumfelddatenverarbeitung undLeistungseffizienz ein gutes Stück näher, indem wir das weltweit