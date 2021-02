Corsearch hat mit der Übernahme des in London ansässigen Spezialisten für Content Protection, Entura, seine globalen Lösungen zum Schutz vor Piraterie und Fälschungen erweitert.

New York (ots/PRNewswire) - Mit der Übernahme verstärkt Corsearch seine

Als Folge der COVID-19-Sperren und der wirtschaftlichen Unsicherheit wurde einerheblicher Anstieg der digitalen Piraterie aus Streams, Cyberlockern undP2P-Netzwerken gemeldet. In einer Zeit, in der Eigentümer und Vertreiber vonMedieninhalten sich digitalen Plattformen zuwenden, um von einem beispiellosenAnstieg des Online-Verkehrs zu profitieren, ist der Schutz vor Piraterie vonentscheidender Bedeutung. Mit dieser neuen Akquisition wird Corsearch dieumfassendste Anti-Piraterie-Lösung auf dem Markt anbieten.Corsearch CEO, Tobias Hartmann, sagte: "Diese rechtzeitige Übernahme ist wichtigfür Content-Unternehmen, da dies bedeutet, dass Corsearch einenFull-Service-Ansatz zur Reduzierung von Piraterie sowohl auf der Verbraucher-als auch auf der Distributorenseite bietet. Der Anti-Piraterie-Markt ist derzeitstark fragmentiert, aber durch die Kombination unserer bestehenden Lösungen undDaten mit der globalen Größe von Corsearch werden wir eine noch größere Wirkungerzielen."Michael James, CEO von Entura, fügte hinzu: "Wir freuen uns, bei Corsearcheinzusteigen und dessen unglaubliches Wachstum zu beschleunigen. Wir werdennicht nur in der Lage sein, unseren Kunden noch mehr bezüglich des Schutzes vonInhalten zu bieten, sondern mit der Expertise und der Reichweite von Corsearch,werden wir auch von seinen Innovationen im Bereich Fälschungsschutz undMarkenschutz profitieren."Informationen zu Corsearch:Die Corsearch Brand Risk and Performance(TM)-Lösungen revolutionieren die Artund Weise, wie Unternehmen ihr Wachstum vermarkten und schützen. Corsearch, demTausende von Kunden weltweit vertrauen, liefert Daten, Analysen undDienstleistungen, die Marken dabei unterstützen, ihre Werte zu vermarkten undkommerzielle Risiken zu reduzieren.Von IP-Clearance über Markenschutz bis hin zu Anti-Piraterie bietet Corsearchein umfassendes Programm, das es Unternehmen ermöglicht, den Markenwert zusichern und wirtschaftlich erfolgreich zu sein.Corsearch steht hinter den bekanntesten Marken der Welt.Informationen zu Entura:Im Jahr 2010 begann Entura International damit, einen hochwertigenAnti-Piraterie-Service für Großkunden aus der Film-, Fernseh- und Musikindustriezu liefern. In den letzten zehn Jahren hat sich Entura als weltweit führendesUnternehmen für den Schutz digitaler Medien etabliert.Mit Niederlassungen in London und Los Angeles hilft Entura seinen Kunden aus derUnterhaltungsindustrie zu florieren, indem es sie schützt und unterstützt, damitsie sich auf die Erstellung und den Vertrieb von Weltklasse-Inhaltenkonzentrieren können.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1243555/Corsearch_Logo.jpgPressekontakt:Bitte kontaktieren Sie hello@corsearch.com oder besuchen Siehttps://corsearch.com/our-products/anti-piracy-solutions für weitereInformationen.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147668/4841116OTS: Corsearch