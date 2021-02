Mit Cannabis angereichertes Spaced Food von Blackhawk Growth in CTLS aufgenommen und von großer provinzieller Aufsichtsbehörde bzw. Vertriebshändler akzeptiert

Vancouver (British Columbia), 17. Februar 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ, OTC: BLRZF) („Blackhawk“ oder das „Unternehmen“), freut sich bekannt zu geben, dass die 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens, Spaced Food, in das Cannabis Tracking and Licensing System („CTLS“) von Health Canada aufgenommen wurde, was den Verkauf und Vertrieb der mit Cannabis angereicherten SPACED FOOD-Produkte über seine Extraktions- und Vertriebspartner ermöglicht. Die Liste umfasst drei Arten von mit Cannabis angereicherten Produkten von Spaced Food, die in Ontario von der größten provinziellen Aufsichtsbehörde bzw. Vertriebshändler Kanadas akzeptiert wurden.