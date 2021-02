AUGA group, AB Published Green Bond Report Nachrichtenquelle: globenewswire | 17.02.2021, 17:14 | 20 | 0 | 0 17.02.2021, 17:14 | In December 2019, AUGA group, AB issued and successfully distributed its first tranche of green bonds. This Green Bond Report provides an overview on the allocation of funds raised as of December 31, 2020.

Contacts:

Mindaugas Ambrasas, AUGA group, AB CFO

Phone: +370 620 67296

Email: m.ambrasas@auga.lt



Attachment Green bonds report_EN

