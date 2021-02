Berlin (ots) - Der heute veröffentliche Foodwatch-Report unter dem reißerischen

Titel "Junkfluencer" wirft Lebensmittelherstellern vor, mit Hilfe von

Influencern gezielt Werbung an Kinder zu richten, dabei Eltern wissentlich zu

umgehen und damit einer unausgewogenen Ernährung Vorschub zu leisten.



Dazu stellt der Lebensmittverband Deutschland fest:





- Für Werbung in alle Medienkanälen gibt es in Deutschland Regeln -insbesondere, wenn sie sich an Kinder richtet.- Social-Media-Kanäle unterliegen zusätzlichen Beschränkungen, auch durch diePlattformen selbst. So gilt etwa bei Instagram und Tiktok lautNutzungsbedingungen das Mindestalter von 13 Jahren. Facebook hat strengeWerberichtlinien, nach denen keine Produkte gegenüber Minderjährigen beworbenwerden dürfen, die "unangemessen, illegal oder unsicher sind bzw. die dieausgewählten Altersgruppen ausnutzen, irreführen oder unzulässigen Druck aufsie ausüben." Die Nutzung von YouTube ist erst ab 16 Jahren gestattet, außersie geschieht im Rahmen eines Familienkontos unter elterliche Aufsicht, dannab 13 Jahren.- Bei Ernährung und Medienkonsum von Kindern haben Eltern eine wichtigeVorbildfunktion und die zentrale erzieherische Verantwortung. Alle über diegesetzlichen und freiwilligen Auflagen hinausgehenden Einschränkungen obliegenin erster Linie ihnen. Dazu gehört auch, Kindern beizubringen, dass nichtjeder Wunsch oder jedes Bedürfnis sofort erfüllt werden kann.- Der Social-Media-Konsum von Kinder und Jugendlichen fällt in denVerantwortungsbereich der Eltern. Daneben ist es auch Aufgabe der Schulen,dass Kinder und Jugendliche entsprechend ihrer Altersstufe Medienkompetenzentwickeln und lernen, auf dieser Grundlage eigenverantwortlich Entscheidungenzu treffen.Der Foodwatch-Report ist methodisch unausgewogen, denn es wird nur ein kleinerAusschnitt der gesamten Influencer-Kommunikation untersucht - jener Teil, denFoodwatch als kritikwürdig ansieht. Diese Produkte werden vorwiegend anhand vonMarkennamen identifiziert, aber Produkte ohne Markennamen wie Gemüse, Obst sowieselbst gekochte oder gebackene Speisen, die einen großen Teil derInfluencer-Kommunikation darstellen, werden eben so wenig berücksichtigt, wieMarken, die für besonders abwechslungsreiche, kalorienarme Ernährungsstilestehen. Auch Werbung für nachhaltige Produkte sowie pflanzliche Alternativenwird ausgeklammert.Damit im Zusammenhang steht ein weiterer Fehler, bei dem Korrelation undKausalität verwechselt werden: Geworben wird vorwiegend für Markenprodukte, weildiese in der Regel eine höhere Gewinnmarge bieten. Für Obst oder Gemüse wirdnicht weniger geworben, weil sie eine geringe Marge haben (wie Foodwatch