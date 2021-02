Monument implementiert Wertschöpfungsstrategie

Highlights der Strategie

Etablierung des Murchison-Goldprojekts als Eckpfeiler der Goldentwicklung

Ausführung des Selinsing-Sulfid-Projekts durch die Implementierung eines zweistufigen Ansatzes

Ausbau des Produktionsprofils des Unternehmens durch weitere gezielte Übernahmen im Goldsektor



Der Verwaltungsrat hat die vom Management vorgeschlagenen Strategien zur Unternehmensentwicklung geprüft und angenommen. In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen seine Ressourcen und Reserven erhöht, die wirtschaftliche Bewertung jedes seiner eigenen Projekte aktualisiert und das Goldportfolio durch die Ausgliederung des Basismetallprojekts Mengapur optimiert.Angesichts des aktuellen Marktinteresses an Gold und Goldanlagen, insbesondere in stabilen Ländern, werden die Erlöse nach Abschluss der Mengapur-Transaktion zur Weiterentwicklung unseres Goldportfolios in Westaustralien und Malaysia sowie zur Unterstützung der weiteren Unternehmensentwicklung verwendet.

CEO und President Cathy Zhai sagte dazu: „Unsere Gesamtstrategie besteht darin, durch Exploration, Expansion und disziplinierte Übernahmen zusätzliche Goldressourcen und -reserven zu erschließen sowie Ressourcen zu lokalisieren und das Marktbewusstsein zu steigern, damit der Markt den Wert des Unternehmens widerspiegelt und somit das Gewinnpotenzial des Unternehmens zum Nutzen unserer Aktionäre umgesetzt wird.“