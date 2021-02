Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Klassenkampf ums Impfen: AstraZeneca will keiner, Biontech ist nicht genug da Angesichts des allzu langsamen Impffortschritts in Deutschland schwinden die Chancen, in absehbarer Zeit Corona mit diesem Hebel in den Griff zu bekommen – aber gleichzeitig setzt die Bundesregierung in der Langzeitstrategie allein auf dieses tote …