Nürnberg (ots) - Auch für Daimler wird es im Dieselskandal immer enger. Nachdem

bereits das OLG Naumburg mit Urteil vom 18.09.2020, Az.: 8 U 8/20, den

Premium-Autohersteller zu Schadensersatz verurteilte, forderte nunmehr das OLG

Nürnberg mit einem aktuellen Hinweis vom 12.02.2021, Az.: 5 U 3555/20, die

Daimler AG auf, zu der durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) festgestellten

unzulässigen Abschalteinrichtung im Einzelnen Stellung zu nehmen. "Für alle

Mercedes-Fahrer, die ein Rückrufschreiben zwecks der Durchführung eines

Software-Updates erhalten haben, ist es spätestens jetzt an der Zeit, ihre

Ansprüche mit aller Konsequenz durchzusetzen", empfehlen Dr. Marcus Hoffmann und

Mirko Göpfert, Partner der im Bank- und Verbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei

Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg, die das Verfahren vor dem

Oberlandesgericht Nürnberg führen.



Das KBA stellte bei zahlreichen Modellvarianten von Mercedes fest, dass

Dieselmotoren mit der Typenbezeichnung OM651 und OM642 über eine unzulässige

Abschalteinrichtung verfügen. Betroffen sind mittlerweile allein in Deutschland

rund 550.000 Fahrzeuge von der A-Klasse bis zur S-Klasse und dem Transporter

Sprinter. Daimler hat daher bereits vor Längerem damit begonnen, die Fahrzeuge

zurückzurufen, um ein Software-Update aufzuspielen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gerade wenn man sich für ein hochpreisiges Fahrzeug aus dem Premiumsegmententschieden hat, möchte man sich natürlich in aller Regel nicht mit einem inseiner Wirkungsweise und seinen Folgen nicht genauer spezifiziertenSoftware-Update abspeisen lassen. Zahlreiche Betroffene wollen ihremanipulierten Kfz daher zurückgeben und verklagen die Daimler AG aufSchadensersatz. "In sämtlichen Prozessen vertritt Daimler rigoros denStandpunkt, dass man trotz der Feststellungen des KBA keine unzulässigeAbschaltvorrichtung verwendet habe. Über die Hintergründe der amtlichen Rückrufeschweigt sich Mercedes jedoch schlicht und einfach aus", weiß RechtsanwaltGöpfert aus der Praxis zu berichten.Diese Verdunkelungstaktik der Daimler AG geht im Dieselskandal immer wenigerauf. Nachdem bereits zahlreiche Landgerichte den Autobauer in der Haftung sahen,wird es auch in den Berufungsinstanzen für die Daimler AG zunehmend ungemütlich.Denn die Richter an einigen Oberlandesgerichten wollen sich offensichtlich nichtmehr mit dem typischen, völlig pauschalen Prozessvortrag abspeisen lassen. Dieszeigte bereits die Entscheidung des OLG Naumburg vom 18.09.2020, Az.: 8 U 8/20,wonach die Daimler AG dem Käufer eines Mercedes-Benz GLK 220 CDI mit einemDieselmotor des Typs OM 651 (Euro 5) wegen einer vorsätzlichen sittenwidrigen