Rackspace Technology zum CloudHealth Global Partner of the Year ernannt

Die Gewinner der Auszeichnung Partner of the Year wurden unter Hunderten von globalen Anbietern von Cloud-Lösungen als herausragend identifiziert.Mit der Auszeichnung steht Rackspace Technology an der Spitze einer Gruppe von leistungsstarken Cloud-MSPs, die aktuell ein schnelles Wachstum verzeichnen und gleichzeitig Best Practices für den Kundenerfolg an den Tag legen.Die Träger der Auszeichnung werden für ihr technisches Know-how, ihre Innovationen und den hohen Mehrwert gewürdigt, den sie unseren gemeinsamen Kunden bieten.Rackspace Technology wurde diese Auszeichnung kürzlich beim CloudLIVE Solution Provider Virtual Summit 2021 verliehen.

SAN ANTONIO, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology TM (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es als CloudHealth by VMware Global Partner of the Year ausgezeichnet wurde.

„Wir sind stolz darauf, Rackspace Technology als CloudHealth Partner of the Year 2020 zu würdigen.Rackspace Technology hat sich in unserer Partnerschaft konsequent für eine hohe Wertschöpfung eingesetzt. Dazu haben sie Best Practices im Cloud-Management unter Beweis gestellt, einen beispielhaften Kundensupport bereitgestellt und ein signifikantes Wachstum im Jahresvergleich erzielt.Gratulation an Rackspace Technology. Wir freuen uns, mit Rackspace Technology zusammenzuarbeiten und weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen“, so Joe Kinsella, CloudHealth VP und CTO.

Rackspace Technology hat CloudHealth in seine Serviceangebote für führende Hyperscaler-Cloud-Anbieter (Amazon Web Service (AWS), Google Cloud und Microsoft), VMware Private Cloud und Rechenzentren integriert. Damit erhalten Kunden einen konsolidierten Kostenüberblick über ihre Multi-Cloud-Umgebung.Mithilfe von CloudHealth kann Rackspace Technology Unternehmen dabei unterstützen, wichtige FinOps-Ergebnisse bei der Reduzierung ihrer Infrastrukturkosten zu erzielen und gleichzeitig Transparenz und Kontrolle über ihre Cloud-Ausgaben zu erlangen, einschließlich laufender Managed Services und Professional Services.

„Wir fühlen uns geehrt, als Global CloudHealth Partner of the Year ausgezeichnet worden zu sein“, so Jeff DeVerter, CTO Solutions bei Rackspace Technology.„Wir arbeiten bereits seit über einem Jahrzehnt mit VMware zusammen, um Kunden dabei zu unterstützen, die Vorteile der Cloud voll auszuschöpfen.Durch unsere fortgesetzte Partnerschaft können wir weiterhin als vertrauenswürdige Berater für unsere Kunden fungieren und Unternehmen dabei unterstützen, Kosten zu senken, wettbewerbsfähig zu bleiben und nach Bedarf zu skalieren.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten.Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

