DGAP-News: R-LOGITECH S.A.M.

17.02.2021 / 18:30

R-LOGITECH S.A.M. erhöht das Volumen ihrer bestehenden 160 Mio. Euro 8,5% Anleihe 2018/2023 um 40 Mio. Euro



Monaco, 17. Februar 2021 - Der Vorstand der R-LOGITECH S.A.M., ein internationaler Anbieter von Hafen-Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen mit Hauptfokus auf dem Rohstoffsektor, hat heute beschlossen, ihre 160 Mio. Euro 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVB8) um weitere 40 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro aufzustocken.



Die neuen Anleihen aus der Aufstockung werden unter einer Interims-ISIN DE000A3KLDG9 in den Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Nach einer Frist von 40 Tagen (TEFRA-D) werden die Aufstockungsanleihen mit den bestehenden Anleihen 2018/2023 zusammengeführt.



Die Emission wurde bei internationalen institutionellen Investoren platziert.



Über die R-LOGITECH S.A.M.:

R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsfelder des Konzerns sind Häfen- und Terminalmanagement, Logistik und Technologielösungen.



R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M.



Für weitere Informationen:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0)89 8896906-25

linh.chung@better-orange.de



Frédéric Platini

R-LOGITECH S.A.M.

+377 97 98 67 71

investorrelations@r-logitech.com