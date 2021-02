Lakestar SPAC Die SPAC-Welle kommt nach Deutschland - erstes IPO Nachrichtenquelle: 4investors | 17.02.2021, 15:40 | 9 | 0 | 0 17.02.2021, 15:40 |



Weiterlesen auf 4investors.de Mit dem Lakestar SPAC kommt eine erste „Special Purpose Acquisition Company”, kurz SPAC, in Deutschland an die Börse. In den USA haben die Gesellschaften, die an der Börse Geld für spätere Akquisitionen einsammeln, bereits hohe Wellen geschlagen. Binnen 24 Monaten muss das Geld im Regelfall investiert werden - sonst wird das Unternehmen liquidiert. Die Erlöse aus der anfänglichen Privatplatzierung werden in der Zwischenzeit ... Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer