Das Stimmungsbild lässt kein Crash zu. Die bearishen Kapitalmarktexperten irren sich anscheinend.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder negative Einschätzungen von Kapitalmarktexperten. Bisher kann man festhalten, dass die Crash-Propheten kein gutes Timing hatten. Vermutlich liegt es auch daran, dass so ziemlich alle Crash-Propheten eine volkswirtschaftliche Ausbildung absolviert haben. In der Historie gab es aber noch nie einen längeren Zeitraum mit einer Nullzinspolitik. Man kann also nicht ins Lehrbuch schauen, um vom praktischen Wissen der Vergangenheit zu profitieren. Deshalb kann man keine genaue Wenn-Dann-Beziehung aufbauen, um das Ende eines Börsentrends zu prognostizieren.



Tabelle: Umfrageergebnisse der Frankfurter Börse