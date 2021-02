DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

cyan AG: alex schütz familienstiftung meldet Aktienbestand von 935.000 Aktien



17.02.2021 / 19:40

München, 17. Februar 2021 - Mit Meldung vom 15. Februar 2021 hat die Infinitum Ltd. der cyan AG den Verkauf von 250.000 Aktien im Gegenwert von 3.250.000 Euro mitgeteilt. Die Infinitum Ltd. ist ein mit Alex Schütz, Ankeraktionär und seit Mitte Januar 2021 auch Aufsichtsratsvorsitzender der cyan AG, in enger Beziehung stehender Rechtsträger.