Home24 – Pullback als Einstiegschance in der Aktie des Homeshopping Unternehmens!

Der Stay-at-home Trend sorgt dafür, dass die Menschen nach wie vor ihre vier Wände verschönern.

Pullback Trading-Strategie

Symbol: H24 ISIN: DE000A14KEB5





Rückblick: Home24 ist eine führende Online-Handelsplattform für Home & Living. Der Online Shop bietet eine Vielzahl an Artikeln wie Möbel, Gartenmöbel, Matratzen und Beleuchtung von zahlreichen Marken und Eigenmarken. In Europa bietet das Unternehmen seinen Kunden die kostenlose Lieferung der Produkte an, ebenso sind kostenlose Retouren möglich. Die Aktie läuft sägezahnartig nach oben.