(Wiederholung aus technischen Gründen. Zudem wurde im letzten Satz des zweiten Absatzes ein Tippfehler berichtigt, "boomenden" rpt "boomenden".)

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der Batteriekonzern Varta will nach einem Jahr mit starkem Wachstum wie in Aussicht gestellt erstmals seit dem Börsengang eine Dividende zahlen. Je Aktie sollen die Anteilseigner für das abgelaufene Geschäftsjahr 2,50 Euro erhalten, wie der MDax -Konzern überraschend am Mittwochabend in Ellwangen mitteilte. Großaktionär und Aufsichtsratschef Michael Tojner hatte eine Ausschüttung bereits im Dezember angekündigt. Insgesamt sollen rund 100 Millionen Euro ausgezahlt werden. Der Dividendenvorschlag stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gremien. Varta war 2017 wieder an die Börse gegangen.