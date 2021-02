Thyssenkrupp wird Stahlgeschäft nicht los - Übernahmegespräche beendet

ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp muss nun doch an seinem Stahlgeschäft festhalten. Die Übernahmegespräche mit dem Konkurrenten Liberty Steel seien beendet worden, teilte das Unternehmen überraschend am Mittwochabend mit. Eine Veräußerung des Stahlgeschäfts an Liberty Steel werde damit nicht zustande kommen.

Anleger reagierten im nachbörslichen Handel sehr enttäuscht. Der Kurs der Thyssenkrupp-Aktie rauschte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als vier Prozent in die Tiefe.