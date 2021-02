WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung steht nach eigenen Angaben noch am Anfang bei der Aufarbeitung des groß angelegten Hackerangriffs auf amerikanische Regierungseinrichtungen und Firmen, hinter dem US-Sicherheitsbehörden Russland vermuten. "Wir sind im Anfangsstadium, das ganze Ausmaß zu verstehen", sagte Anne Neuberger vom Nationalen Sicherheitsrat am Mittwoch im Weißen Haus in Washington. Sie rechne damit, dass es noch "einige Monate" dauern werde, bis die Untersuchung abgeschlossen sei.

Im Dezember war bekannt geworden, dass die US-Regierung zum Ziel eines groß angelegten Hackerangriffs geworden ist. Die Hacker waren in die Systeme verschiedener Ministerien, Bundesbehörden, aber auch Unternehmen eingedrungen. Die Angreifer hatten sich Zugang zu den Netzen über vielerorts genutzte Wartungssoftware der Firma SolarWinds verschafft und waren über Monate unentdeckt geblieben. Damit ist der Fall ein peinlicher Rückschlag für amerikanische Sicherheitsdienste.