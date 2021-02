Monument Re schließt Übernahme des Lebensversicherungssegments der Charles Taylor Group auf der Isle of Man ab

LCL International Life Assurance Company Limited wurde in Monument International Life Assurance Company Limited umbenannt und ist nunmehr das wichtigste Versicherungsunternehmen auf der Isle of Man.

Monument Re hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Übernahme der Bereiche Lebensversicherungen und Anlagegeschäfte der Charles Taylor Group auf der Isle of Man abgeschlossen hat, nachdem die Isle of Man Financial Services Authority ihre Genehmigung erteilt und die Bermuda Monetary Authority mitgeteilt hat, dass sie keine Einwände erheben werde.

Über die Charles Taylor Group

Charles Taylor bietet Versicherungsservices, Schadensregulierung und Technologielösungen für alle Stakeholder am globalen Versicherungsmarkt. Die technische Expertise, die technologischen Tools und das breite Lösungsspektrum des Unternehmens ermöglichen es seinen Kunden, ihre Konkurrenz hinter sich zu lassen, indem sie alle Komplexitäten und Herausforderungen in allen Phasen und Aspekten der Lebenszyklen und Betriebsmodelle von Versicherungen bewältigen.

Charles Taylor beschäftigt rund 3.100 Mitarbeiter an mehr als 120 Standorten in 30 Ländern in Europa, Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika. Das Unternehmen hat sich das Vertrauen eines diversifizierten internationalen Blue-Chip-Kundenstamms erarbeitet, zu dem nationale und internationale Versicherungsunternehmen, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Captives, MGAs, Lloyd’s Syndikate und Rückversicherer ebenso wie Makler, Vertriebshändler und Unternehmensversicherte gehören.

www.charlestaylor.com

Über Monument Re

Monument Re Limited ist eine Lebensrückversicherungs- und Versicherungs-Holdinggesellschaft mit Vertretungen auf den Bermudas, in Irland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, auf der Isle of Man und Guernsey sowie mit Niederlassungen in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. Monument Re ist als Rückversicherer und Erwerber anlagenintensiver Portfolios in Europa tätig. Mit seiner Strategie möchte Monument Re im Rahmen seiner Risikobereitschaft durch Vermögenswerte gesicherte Risiken eingehen und die betreffenden Geschäfte oder Portfolios effizient führen.

Monument Re Limited steht unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.monumentregroup.com oder per E-Mail von Fiona Davies über info@monumentregroup.com.

