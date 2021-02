Lantronix bringt neue EDS3000-Seriell-zu-Ethernet-Server auf den Markt und bietet damit kostengünstiges Remote-IoT-Gerätemanagement

Damit erweitert Lantronix sein IoT-Angebot für Industrie und Medizinbranche

IRVINE, Kalifornien, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS), Engineering Services und Hardware für Edge Computing, das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), hat heute die Einführung der neuen EDS3000-Produktfamilie von Seriell-zu-Ethernet-Geräteservern bekanntgegeben. Der EDS3000PR und der EDS3000PS eignen sich ideal für industrielle und medizinische Anwendungen. Damit erweitern sie die Lantronix-Produktfamilie von externen Modulen für die industrielle IoT-Branche und bieten erschwingliche Remote-Gerätemanagementfunktionen.



„Angesichts einer beschleunigten industriellen Automatisierung, einem verstärkten Interesse an privaten Netzwerken und einer steigenden Nachfrage nach Remote-Umgebungen ist Lantronix mit seinem neuen Angebot auf der Höhe der Zeit. Mit der neuen Produktfamilie von Seriell-zu-Ethernet-Geräteservern können unsere Kunden ihre vernetzten Technologien in der sich schnell verändernden Welt erweitern“, so Xavier Dupont, Senior Director, Mobility Solutions bei Lantronix.