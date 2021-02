OneStream Software und PwC UK kündigen Partnerschaft an, um Unternehmen bei der Überwindung der Komplexität zu helfen und die Finanztransformation im UK und in der Region EMEA zu fördern

OneStream Software, ein führender Anbieter von Corporate-Performance-Management-(CPM)-Lösungen für mittelgroße bis sehr große Unternehmen, und PwC UK meldeten heute den Beginn einer strategischen Partnerschaft für den britischen Markt. Die Partnerschaft wird die Expertise von PwC als führender Anbieter von Unternehmens- und Technologie-Beratungsdienstleistungen sowie die vereinheitlichte und cloudbasierte CPM-Software von OneStream nutzen, um Aktivitäten von der Projektlieferung bis hin zum Marketing und zur strategischen Unternehmenskooperation zu unterstützen.

„Das UK ist für OneStream Software ein wichtiger Markt und wir freuen uns, PwC UK in unserem Partner-Ökosystem begrüßen zu dürfen“, so Stephanie Cramp, SVP of Global Alliances bei OneStream Software. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PwC, um Unternehmen im UK und in der gesamten Region EMEA dabei zu helfen, die Komplexität zu überwinden und ihre Finanzprozesse umzuwandeln, indem sie verschiedene Legacy-Anwendungen sowie Einzelpunktlösungen und Kalkulationstabellen mithilfe unserer intelligenten Finanzplattform ersetzen.”