ERP-Anbieter Forterro gibt angesichts des anhaltenden Wachstums neue, in Europa ansässige Führungskräfte bekannt

Forterro, eine Unternehmensgruppe, die „Enterprise Resource Planning (ERP)“-Software für kleine und mittelständische Unternehmen anbietet, gab heute die Ernennung von zwei neuen Führungskräften bekannt, die das Unternehmen im Kernmarkt Europa in eine neue Wachstumsphase führen sollen.

Dean Forbes, eine erfahrene Führungskraft im Softwarebereich mit Sitz in Großbritannien, zuletzt Präsident von The Access Group, wurde zum Chief Executive von Forterro ernannt. Paul Smolinski, der frühere Chief Financial Officer des HR- und Gehaltsabrechnungs-Softwareunternehmens CoreHR, wurde zum CFO ernannt. Die beiden in Großbritannien ansässigen Führungskräfte wurden ausgewählt, um die Wachstumsstrategie von Forterro in Europa weiterzuführen und mit den strategischen Führungsteams des Unternehmens in den wichtigsten Geschäftsbereichen in Frankreich, Deutschland, Polen, Schweden und der Schweiz zusammenzuarbeiten.