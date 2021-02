Agri Resources begibt eine Anleihe über bis zu 50 Millionen Euro, die mit 8,0 Prozent verzinst ist. Das Papier läuft über fünf Jahre. Dies hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Investoren einer 2021 auslaufenden Anleihe können ihre Papiere umtauschen.Die Umtauschmöglichkeit sollte am 17. Februar beginnen. Heute teilt Agri Resources jedoch mit, dass die Frist erst am 19. Februar startet. Entsprechend wird das Zeitfenster ...