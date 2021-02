Tigo Energy gibt Überschreiten der 75-GWh-Schwelle für kumulative, wiedergewonnene Energie bekannt

Wiedergewonnene Energie (Reclaimed Energy) ist die aus Tigo Optimierern schrittweise generierte Energie, die aufgrund von Schatten und sonstigen Fehlern verloren ginge, wenn die Tigo Optimierer nicht im PV-System installiert wären. Tigo ist der einzige Zulieferer von Optimierern, der Kunden den Wert der wiedergewonnenen Energie aufzeigt. Diese Funktion ist entscheidend, um den Return on Investment für Installationsbetriebe wie Project Solar in Großbritannien zu bemessen.

Tigo Energy, Inc. , der weltweite Marktführer der Solarindustrie im Bereich Flex MLPE (Module Level Power Electronics), gab heute bekannt, dass das Unternehmen seit 2009 für weltweite Installationen die 75-GWh-Schwelle überschritten hat. Dabei wurden die branchenführenden Optimierungslösungen des Unternehmens verwendet.

„Die Lösung von Tigo ist heute bei weitem die einfachste und beste auf dem Markt. Als führendes Installationsunternehmen für Wohnhäuser in Großbritannien hat die Lösung zur Vergrößerung unseres Geschäfts beigetragen und unseren Kunden gleichzeitig maximale Leistung geboten, sodass sie den besten Ertrag aus ihren Investitionen erhielten“, stellt Steve Wallace, Procurement Director für Project Solar UK fest. „Die neue Funktion für wiedergewonnene Energie im Überwachungsportal ist einfach der beste Weg, um die Verwendung von Tigo Optimierern zu rechtfertigen. Unsere Kunden verstehen das, und das ist wichtig für uns.“

Die Tigo Optimierung auf Modulebene funktioniert in Verbindung mit jedem führenden PV-Wechselrichter, um für alle Module innerhalb eines Strings den besten Betriebspunkt zu setzen. Damit erhält das Installationsunternehmen Auswahlmöglichkeiten und das System die größte Energieausbeute, selbst wenn die Module durch Schatten, Wolken oder sonstige Fehler beeinträchtigt werden.

„Die TS4 Optimierer und das Überwachungsportal von Tigo liefern die maximale Energieausbeute und eine einzigartige Transparenz für die Energieproduktion des Systems“, so JD Dillon, Chief Marketing Officer von Tigo. „Wir sind sehr zufrieden, dass Project Solar UK und Installationsbetriebe rund um die Welt detaillierte Daten verwenden können, um den Hauseigentümern den Return on Investment nachzuweisen. Diese Maßeinheit weist in mehr als einem Viertel der Installationen mehr als 10 % wiedergewonnene Energie nach.“