Deutsche Brillen weniger gefragt

"Die Menschen verbringen jetzt noch mehr Zeit am Bildschirm, was die Augen in besonderer Weise herausfordert und stark belasten kann. Fehlsichtigkeiten können aufgrund von mehr Homeoffice-Arbeit mittelfristig weiter ansteigen", sagte Spectaris-Chef Josef May. Die Geschäftsentwicklung hänge allerdings vor allem von Fortschritten bei der Bewältigung der Pandemie ab. Im besten Fall würden die Umsätze wieder das Umsatzniveau von 2019 erreichen, im schlechtesten Fall auf dem jetzigen Niveau bleiben. Nach dem Rückgang der Beschäftigtenzahl um gut 1 Prozent auf 20 300 Mitarbeiter gingen die meisten der Mitgliedsunternehmen dieses Jahr von einer unveränderten oder wieder steigenden Mitarbeiterzahl aus.

Die Digitalisierung werde wichtiger, die Beratung technischer, sagte Verbandschef May. Künstliche Intelligenz zum Beispiel könne nicht nur Netzhauterkrankungen früher erkennen lassen, sondern künftig auch praktische Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Brillenfassung für das eigene Gesicht bieten./rol/DP/zb