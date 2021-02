AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu kostenlosen Corona-Schnelltests:

"Während die Sehnsucht nach Lockerungen immer größer wird, zeichnet sich zumindest ein Hoffnungsschimmer ab am Horizont: Gesundheitsminister Jens Spahn will Corona-Schnelltests leichter zugänglich und noch dazu kostenlos machen. Was nach einem kleinen Schritt klingt, könnte in Wahrheit eine entscheidende Maßnahme, wenn nicht gar der Weg hin zur Wende sein. Nur wer testet, weiß, ob er ansteckend ist, und kann entsprechend reagieren. Es ist nämlich auch die hohe Zahl an unentdeckten Infektionen, die uns in den Lockdown zwingt."