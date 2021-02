Ask 0,94

Dietmar Siemssen für weitere fünf Jahre Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG



Düsseldorf, 18.2.2021 - Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat in seiner gestrigen Sitzung vorzeitig den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dietmar Siemssen (57) bis Ende Oktober 2026 verlängert. Dietmar Siemssen ist seit November 2018 Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG.

"Dietmar Siemssen hat Gerresheimer auf Wachstumskurs gebracht. Seine Strategie für nachhaltiges und profitables Wachstum zeigt klare Erfolge. Er bringt das Unternehmen mit den Schwerpunkten Innovation, Exzellenz, Nachhaltigkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterfokus stark nach vorne. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Dietmar Siemssen die weitere Transformation der Gerresheimer zielgerichtet und entschieden vorantreiben wird", erklärte Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG.



"Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Wir sind gerade mitten in der Transformation der Gerresheimer hin zu einem Wachstumsunternehmen als Innovationsführer und Lösungsanbieter", sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG. "Viele der Maßnahmen, die wir in den vergangenen zwei Jahren ergriffen haben, um unser Unternehmen auf Wachstum auszurichten, greifen jetzt. Und diesen Wachstumskurs werden wir weiter beschleunigen. Ich werde meinerseits alles dafür tun, unsere Gerresheimer in den nächsten Jahren zum Wohle unserer Mitarbeiter, unserer Eigentümer und weiterer Stakeholdergruppen erfolgreich und nachhaltig zu führen. Es ist eine spannende Zeit des Wandels für unser Unternehmen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Vorstandsteam unsere ambitionierten Pläne umzusetzen."



