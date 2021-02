---------------------------------------------------------------------------

Corporate News zu den vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen 2020

VARTA AG übertrifft Prognose, kündigt erstmals Dividende an und präsentiert neuen Markenauftritt



* Konzernumsatz wächst sehr dynamisch um ca. 140% auf ca. 870 Mio. EUR

* Das organische Umsatzwachstum, ohne das erstmalig konsolidierte Consumer-Geschäft beträgt rund 47%

* Bereinigtes EBITDA steigt um rund 145% auf ca. 239 Mio. EUR * Bereinigte EBITDA-Marge verbessert auf ca. 27,5%

* Segment Microbatteries & Solutions mit sehr starkem Geschäftsjahr * Segment Household Batteries entwickelt sich sehr positiv

* Aufnahme der Dividendenzahlung mit rund 100 Mio. EUR Ausschüttungssumme

* Zuversichtlicher Ausblick für 2021: Umsatz und Ergebnis werden im Geschäftsjahr 2021 erneut organisch steigen

* Geprüfter Jahresabschluss für 2020 wird am 31.3.2021 veröffentlicht



Ellwangen, 18.2.2021. Die VARTA AG blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in seiner 135-jährigen Unternehmensgeschichte zurück. Die im letzten Jahr bereits zweimal angehobene Prognose wurde nochmals übertroffen. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist VARTA sehr zuversichtlich. Aufgrund der massiven Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten erwartet der Konzern, beim Umsatz und Ergebnis nochmals zuzulegen. VARTA veröffentlicht heute vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2020.

Bereits zur letztjährigen Hauptversammlung hatte das Unternehmen die Aufnahme der Dividendenzahlung angekündigt. Angesichts des hervorragenden Geschäftsjahres hat der Vorstand beschlossen, eine Dividende in der Größenordnung von rund 100 Mio. EUR an die Aktionäre auszuschütten. Hiervon entfällt der überwiegende Teil auf eine Sonderdividende, um das außerordentlich erfolgreiche Geschäftsjahr zu honorieren. Pro Aktie beträgt die Dividende somit rund 2,50 EUR. Der Dividendenvorschlag steht noch unter Gremienvorbehalt.