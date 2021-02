---------------------------------------------------------------------------

Gerresheimer präsentiert starkes viertes Quartal



* Transformation schreitet voran: Konsequente Ausrichtung auf Wachstum zeigt erste Erfolge



* Der Konzernumsatz im vierten Quartal steigt auf 403 Mio. Euro: 7,3 % organisches Wachstum im Kerngeschäft



* Adjusted EBITDA steigt im vierten Quartal auf 100 Mio. Euro: 6,5 % organisches Wachstum im Kerngeschäft



* Zielkorridor für das Geschäftsjahr 2020 trotz Pandemie-Auswirkungen erreicht



* Dividendenvorschlag: Erhöhung auf 1,25 Euro je Aktie

* Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt



Düsseldorf, 18. Februar 2021 - Die Gerresheimer AG ist im 4. Quartal 2020 stark gewachsen und hat trotz negativer Einflüsse durch die Covid-19-Pandemie den angestrebten Zielkorridor erreicht. "Das 4. Quartal verlief sehr stark, es war das bisher beste Quartal der Unternehmensgeschichte. Trotz negativer Effekte der Covid-Pandemie, insbesondere in unserem Kosmetikgeschäft, haben wir unsere Ziele für 2020 erreicht. Die erfolgreiche Beschleunigung des Wachstums breiter Teile unseres Kerngeschäfts zeigt die Wirksamkeit unserer Maßnahmen und gibt uns großes Vertrauen in die Geschäftsentwicklung der nächsten Jahre. Wir haben in 2020 weiter fokussiert an der Umsetzung unseres Strategieprozesses gearbeitet. Wir machen unsere Gerresheimer zu einem Wachstumsunternehmen als Innovationsführer und Lösungsanbieter", sagte Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Wir mobilisieren das ganze Unternehmen. Im Rahmen unserer Strategie haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir wollen in 2021 unser Umsatzwachstum beschleunigen und mittelfristig hohe einstellige Wachstumsraten erreichen. Unsere Aktionäre beteiligen wir an unserem Erfolg. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vor, die zehnte Erhöhung in Folge."