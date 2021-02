HAMBORNER REIT AG stellt dem Land Baden-Württemberg Flächen für Impfzentrum zur Verfügung

- Aktive Unterstützung der Corona-Impfstrategie des Landes

- Bereitstellung verfügbarer Flächen in Mosbach

Die HAMBORNER REIT AG hat dem Land Baden-Württemberg räumliche Kapazitäten für ein Impfzentrum zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um Flächen des vormaligen Mieters Kaufland in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis. Auf den insgesamt 1.200 Quadratmetern konnten die Impfaktivitäten bereits aufgenommen werden.

Die HAMBORNER REIT AG hatte dazu seit Dezember 2020 eng mit dem Landkreis und der Stadt Mosbach zusammengearbeitet. Benötigt wurden Flächen in zentraler Lage mit ausreichendem Parkraum. Nachdem im Dezember 2020 die Rahmenbedingungen geklärt werden konnten, begannen bereits zwei Tage später die Umbauarbeiten.

"Die Gespräche mit der HAMBORNER REIT AG waren von Anfang an offen und professionell", sagt Kreiskämmerer Michael Schork. "Dank der zügigen und reibungslosen Zusammenarbeit war das Impfzentrum schon eine Woche vor dem eigentlichen Öffnungstermin einsatzbereit. So können wir nun die Impfung der Bevölkerung sicherstellen", so Schork.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren, Baumärkte und Geschäftshäuser in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre kontinuierliche und nachhaltige Dividendenpolitik sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

