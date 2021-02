DGAP-News KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS mit stabilem Geschäftsverlauf in herausforderndem Umfeld - Jahresprognose bestätigt Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 18.02.2021, 07:00 | 67 | 0 | 0 18.02.2021, 07:00 | DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS mit stabilem Geschäftsverlauf in herausforderndem Umfeld - Jahresprognose bestätigt



18.02.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Einbeck, 18. Februar 2021 KWS mit stabilem Geschäftsverlauf in herausforderndem Umfeld - Jahresprognose bestätigt Der Umsatz der KWS Gruppe (ISIN: DE0007074007) ging in den ersten sechs Monaten 2020/2021 aufgrund negativer Währungseffekte leicht um 1,1 % zurück (währungsbereinigtes, operatives Wachstum: +9,0 %). Die Kennzahlen EBITDA, EBIT und der Jahresüberschuss lagen trotz Coronakrise auf Vorjahresniveau und blieben im ersten Halbjahr turnusgemäß negativ. Wesentliche Umsätze und Ergebnisbeiträge erzielt KWS mit der Frühjahrsaussaat im dritten Geschäftsquartal (Januar bis März). "Wir sehen in einem herausfordernden Umfeld weiterhin eine robuste Geschäftsentwicklung. Mit unseren innovativen Getreide- und Maissorten konnten wir im ersten Halbjahr in wichtigen Wachstumsmärkten wie Osteuropa und Brasilien punkten", kommentierte Eva Kienle, Finanzvorstand von KWS. "Gleichzeitig wirkte sich die Abwertung einiger Währungen insbesondere in Südamerika negativ auf unsere Finanzkennzahlen aus. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres und die anstehende Frühjahrsaussaat sind wir optimistisch und bestätigen unsere Jahresprognose für die KWS Gruppe." In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 lagen die Umsatzerlöse bei 326,0 (329,6) Mio. €. Das EBITDA erreichte -48,2 (-50,8) Mio. €, das EBIT betrug -93,2

(-92,0) Mio. €. Dabei standen einem geringeren Bruttoergebnis gestiegene Kosten für Forschung & Entwicklung gegenüber, die Vertriebskosten lagen dagegen unterhalb des Vorjahreswerts. Währungseinflüsse wirkten sich insgesamt - trotz positiver Bewertungs-effekte aus Finanzierungsinstrumenten - belastend auf die Ertragslage der KWS Gruppe aus. Seite 2 ► Seite 1 von 6



